Премию получили правозащитники, которые многие годы борются против авторитарных режимов и притеснений прав людей. Об этом во время пресс-конференции сказала глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

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Эта премия ни в коем случае не должна звучать, как старый нарратив о братских народах. Эта история о лозунге, который я слышала еще от своего учителя, диссидента и философа Евгения Сверстюка. Это история "За нашу и вашу свободу",

— сказала Матвийчук.

Борьба против общего зла

Она добавила об угрозе России, которая не преодолела имперские комплексы. Также угроза идет из Беларуси, поскольку режим Лукашенко "сдал в оккупацию" собственную страну. Поэтому, по словам Матвийчук, руководитель белорусского правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий и представители российского "Мемориала" – это люди, с которыми вместе борются против этой угрозы.

Глава Центра напомнила, что Беляцкий находится за решеткой, а "Мемориал" – запрещен. Поэтому, по ее мнению, это история о сопротивлении общему злу.

Что известно о Нобелевской премии мира 2022

Премию мира за 2022 год разделили между главой белорусского правозащитного центра "Вясна" Алесем Беляцким, российской организацией "Мемориал" и украинским "Центром гражданских свобод".

Нобелевский комитет подчеркнул, что это выдающиеся лидеры защиты прав человека, демократии и мирного сосуществования в соседних государствах Беларуси, России и Украине.

Однако украинцам такое решение не понравилось. В Офисе Президента нынешнюю премию тоже раскритиковали. Подчеркнули, что у Нобелевского комитета интересное понимание слова "мир", если награду получают представители двух стран, напавших на третью.

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