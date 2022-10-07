Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подверг критике Нобелевский комитет за присуждение Нобелевской премии мира не только Украине, но и России и Беларуси.

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У Нобелевского комитета однозначно интересно понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью,

– говорится в заявлении советника руководителя ОП.

Подоляк объяснил свое утверждение тем, что до сих пор ни российские, ни белорусские организации не смогли организовать сопротивление этой войне.

"Нобель в этом году просто "супер", – иронично добавил советник.

Важно! Возмущения небезосновательны, ведь Украина пытается бороться с навязанным российской пропагандой нарративом о "триедином братском народе".

Премия мира в этом году неоднозначна

Премия мира за 2022 год поделена на троих: между главой белорусского правозащитного центра "Вясна" Алесем Беляцким, российской организацией "Мемориал" и украинским "Центром гражданских свобод".

Этих представителей трех стран Нобелевский комитет назвал "выдающимися лидерами защиты прав человека, демократии и мирного сосуществования в соседних государствах Беларуси, России и Украине", отметив их непрерывные усилия в отстаивании гуманистических ценностей и антимилитаризма.

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