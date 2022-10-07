Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував Нобелівський комітет за присудження Нобелівської премії миру не лише Україні, а й Росії та Білорусі.

Увага "Триєдиний нобелівський народ": українці обурюються присудженню премії миру росіянам і білорусам

У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю,

– йдеться в заяві радника керівника ОП.

Подоляк пояснив своє твердження тим, що досі ані російські, ані білоруські організації не змогли організувати спротив цій війні.

"Нобель цього року просто "супер", – іронічно додав радник.

Важливо! Обурення небезпідставні, адже Україна намагається боротися з нав'язаним російською пропагандою наративом про "триєдиний братній народ".

Премія миру цьогоріч неоднозначна

Премію миру за 2022 рік поділено на трьох: між головою білоруського правозахисного центру "Вясна" Алесєм Бєляцьким, російською організацією "Меморіал" та українським "Центром громадянських свобод".

Цих представників трьох країн Нобелівський комітет назвав "видатними лідерами захисту прав людини, демократії та мирного співіснування в сусідніх державах білорусі, росії та Україні", наголосивши на їх безперервних зусиллях у відстоюванні гуманістичних цінностей та антимілітаризму.

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