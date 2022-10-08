Премію отримали правозахисники, які протягом багатьох років борються проти авторитарних режимів та утисків прав людей. Про це під час пресконференції сказала глава Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

До речі У Зеленського різко розкритикували присудження Нобелівської премії миру росіянам і білорусам

Ця премія в жодному разі не має звучати, як старий наратив про братні народи. Ця історія про гасло, яке я чула ще від свого вчителя, дисидента і філософа Євгена Сверстюка. Це історія "За нашу і вашу свободу",

— сказала Матвійчук.

Боротьба проти спільного зла

Вона додала про загрозу Росії, яка не подолала імперські комплекси. Так само загроза йде з Білорусі, оскільки режим Лукашенка "здав в окупацію" власну країну. Тому, за словами Матвійчук, керівник білоруського правозахисного центру "Вясна" Алесь Беляцький та представники російського "Меморіалу" – це люди, з якими разом борються проти цієї загрози.

Глава Центру нагадала, що Беляцький перебуває за ґратами, а "Меморіал" – заборонений. Тому, на її думку, це історія про опір спільному злу.

Що відомо про Нобелівську премію миру 2022

Премію миру за 2022 рік розділили між головою білоруського правозахисного центру "Вясна" Алесєм Бєляцьким, російською організацією "Меморіал" та українським "Центром громадянських свобод".

Нобелівський комітет наголосив, що це видатні лідери захисту прав людини, демократії та мирного співіснування в сусідніх державах Білорусі, Росії та України

Однак, українцям таке рішення не сподобалось. В Офісі Президента цьогорічну премію теж розкритикували. Наголосили, що у Нобелівського комітету цікаве розуміння слова "мир", якщо нагороду отримують представники двох країн, що напали на третю.

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