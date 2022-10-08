Премію отримали правозахисники, які протягом багатьох років борються проти авторитарних режимів та утисків прав людей. Про це під час пресконференції сказала глава Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.
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Ця премія в жодному разі не має звучати, як старий наратив про братні народи. Ця історія про гасло, яке я чула ще від свого вчителя, дисидента і філософа Євгена Сверстюка. Це історія "За нашу і вашу свободу",
— сказала Матвійчук.
Боротьба проти спільного зла
Вона додала про загрозу Росії, яка не подолала імперські комплекси. Так само загроза йде з Білорусі, оскільки режим Лукашенка "здав в окупацію" власну країну. Тому, за словами Матвійчук, керівник білоруського правозахисного центру "Вясна" Алесь Беляцький та представники російського "Меморіалу" – це люди, з якими разом борються проти цієї загрози.
Глава Центру нагадала, що Беляцький перебуває за ґратами, а "Меморіал" – заборонений. Тому, на її думку, це історія про опір спільному злу.
Що відомо про Нобелівську премію миру 2022
- Премію миру за 2022 рік розділили між головою білоруського правозахисного центру "Вясна" Алесєм Бєляцьким, російською організацією "Меморіал" та українським "Центром громадянських свобод".
- Нобелівський комітет наголосив, що це видатні лідери захисту прав людини, демократії та мирного співіснування в сусідніх державах Білорусі, Росії та України
- Однак, українцям таке рішення не сподобалось. В Офісі Президента цьогорічну премію теж розкритикували. Наголосили, що у Нобелівського комітету цікаве розуміння слова "мир", якщо нагороду отримують представники двох країн, що напали на третю.
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