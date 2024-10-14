В последний раз в этом году такое было 29 августа. Зато сентябрь был месяцем, когда враг устраивал дроновый террор каждый день.

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Россияне в сентябре атаковали каждую ночь

"В Украине ночь прошла без "Шахедов" впервые за последние 48 суток", – сообщил утром телеграм-канал Monitor, который осуществляет мониторинг российской авиации в воздухе.

Согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ, что движение ударных дронов в последний раз фиксировалось в воздухе в Киевской, Черниговской и Сумской областях утром 13 октября, около 06:23.

В управлении коммуникаций Воздушных сил для АрмияInform подтвердили, что ночь прошла без атак. В частности, и.о. начальника управления коммуникаций командования Юрий Игнат отметил, что впервые за последние 48 суток враг не применял "Шахеды".

По его словам, неактивной также оставалась стратегическая авиация России.



В сентябре россияне каждую ночь запускали "Шахеды" / Инфографика АрмияInform

В то же время в Воздушных силах не комментировали, с чем может быть связано внезапное затишье со стороны оккупантов.

Справочно. Генштаб ВСУ подтвердил, что 9 октября наши войска нанесли удар по складам возле Ейска. Цель – склады в поселке Октябрьское, которые использовались для хранения "Шахедов". Там, предположительно, хранили около 400 ударных дронов. После попадания в цель на территории склада наблюдалась детонация.

Ранее в октябре в Воздушных силах сообщали, что российские оккупационные войска все чаще, кроме "Шахедов", используют дроны неустановленного типа, которые часто подпадают под влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы и падают на землю, не нанеся вреда.