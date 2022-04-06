Особенно настроение николаевцев изменилось после зверств в Буче. Сейчас многие факты воспринимаются более враждебно и с сильной ненавистью. Об этом утром сообщил Виталий Ким.
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Ночь прошла более-менее спокойно. Общался с жителями нашего города, области. Довольно жесткое настроение,
– рассказывает Ким.
Глава Николаевской ОВА добавляет, что люди стали жестче относиться к предателям. Недавно в городе задержали информатора оккупантов, из-за действий которого попали в одно из зданий Николаева. Там погибли люди.
Местные требуют, чтобы предателя немедленно привлекли к ответственности. По словам Кима, дело хотят довести до суда.
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