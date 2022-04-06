Особливо настрій миколаївців змінився після звірств у Бучі. Зараз багато фактів сприймаються більш ворожо та з сильною ненавистю. Про це зранку повідомив Віталій Кім.

Зверніть увагу Кім показав відео моменту цинічного удару по дитячій лікарні в Миколаєві

Ніч минула більш-менш спокійно. Поспілкувався з жителями нашого міста, області. Досить жосткий настрій,

– розповідає Кім.

Голова Миколаївської ОВА додає, що люди стали жорстокіше ставитися до зрадників. Нещодавно в місті затримали інформатора окупантів, через дії якого влучили в одну з будівель Миколаєва. Там загинули люди.

Місцеві вимагають, аби зрадника негайно притягли до відповідальності. За словами Кіма, справу хочуть довести до суду.

Цікаво – Росіяни в паніці риють окопи в Бєлгородській області: дивіться відео