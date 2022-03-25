Ночь прошла относительно спокойно, – Чаус о ситуации на Черниговщине

В Черниговской области ночь на 25 марта прошла относительно спокойно. Ситуация в области остается практически неизменной. Большие проблемы есть с сообщением с областным центром.

Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Недавно враг разбомбил единственный автомобильный мост, который соединял Чернигов с Киевом, теперь под угрозой и пешеходный.

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Движение по пешеходному мосту закрыто

Пешеходный мост, по которому палит артиллерия врага, находится в аварийном состоянии и движение по нему закрыто – как пешее, так и автомобильное,

– рассказал глава ОВА.

Однако Чаус посоветовал не расстраиваться, так как у власти есть план, над которым сейчас работают. Глава ОВА попросил общину держаться, хотя местные жители – устали, враг устал еще больше.

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