Об этом мэр Киева сказал в своем обращении, передает 24 канал.

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Кличко отметил, что сейчас город живет в военном положении. Машины ездят, работают продуктовые магазины, большинство коммунальных аптек "Фармация". Мэр Киева попросил:

владельцев частных аптек открыться,

удерживайтесь от передвижения по городу, если нет насущной необходимости,

не пренебрегать сигналом тревоги.

Обращение Виталия Кличко: смотрите видео

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