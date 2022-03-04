Об этом мэр Киева сказал в своем обращении, передает 24 канал.
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Кличко отметил, что сейчас город живет в военном положении. Машины ездят, работают продуктовые магазины, большинство коммунальных аптек "Фармация". Мэр Киева попросил:
- владельцев частных аптек открыться,
- удерживайтесь от передвижения по городу, если нет насущной необходимости,
- не пренебрегать сигналом тревоги.
Обращение Виталия Кличко: смотрите видео
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