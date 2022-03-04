Про це міський голова Києва сказав у своєму зверненні, передає 24 канал.

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Кличко зазначив, що зараз місто живе у воєнному стані. Машини їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек "Фармація". Мер Києва попросив:

власників приватних аптек відкритися,

утримайтеся від пересування містом, якщо немає нагальної потреби,

не нехтувати сигналом тривоги.

Звернення Віталія Кличка: дивіться відео

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