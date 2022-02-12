Ночью будет мороз, днем – солнце и до + 8 градусов: прогноз погоды на 13 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 13 февраля, будет солнечной и теплой днем, однако холодной ночью. Осадков не ожидают, утром в части областей будет туман.
Синоптики прогнозируют в Украине солнечный день 13 февраля. Однако ночная и дневная температура воздуха будут ощутимо отличаться.
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Прогноз погоды в регионах
Ночь по всей территории страны будет морозной. Столбики термометров опустятся до -3...-13 градусов. Холоднее всего будет на Буковине – -11...-13 градусов, и Закарпатье – -10...-12 градусов. Высоких отметок термометры ночью будут достигать в Одесской области – -3...-5 градусов, а также Херсонщине и в Крыму – -4...-6 градусов.
Днем почти во всех областях будет плюсовая температура. В среднем воздух прогреется до +4 ... 7 градусов. Теплее всего будет во Львовской области – + 6...+ 8 градусов, холоднее всего в Харьковской и Сумской областях – -1...+ 1 градус.
Осадков синоптики не прогнозируют. Однако предупреждают о гололедице в западных, северных и восточных областях.
Кроме того, ночью и утром в южных и большинстве центральных областей будет туман. Видимость составит 200 – 500 метров.
В Киеве ожидают солнечный день, столбики термометров будут показывать + 2...+4 градуса.
Погода в городах Украины 13 февраля
Ужгород – +3...+5
Львов – + 6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – + 5...+7
Черновцы – + 4...+6
Хмельницкий – + 4...+6
Луцк – +5...+7
Ровно – + 5...+7
Житомир – + 4...+6
Винница – + 5...+7
Одесса – +3...+5
Николаев – + 4...+6
Херсон – + 4...+6
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – + 4...+6
Чернигов – 0...+2
Сумы – -1...+1
Полтава – +3...+5
Днепр – + 4...+6
Запорожье – + 5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – + 2...+4
Харьков – -1...+1
Киев – + 2...+4
Погода в Украине 13 февраля / данные Укргидрометцентра