Ночью будет мороз, днем – солнце и до + 8 градусов: прогноз погоды на 13 февраля

Погода в Украине в воскресенье, 13 февраля, будет солнечной и теплой днем, однако холодной ночью. Осадков не ожидают, утром в части областей будет туман.

Синоптики прогнозируют в Украине солнечный день 13 февраля. Однако ночная и дневная температура воздуха будут ощутимо отличаться.

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Прогноз погоды в регионах

Ночь по всей территории страны будет морозной. Столбики термометров опустятся до -3...-13 градусов. Холоднее всего будет на Буковине – -11...-13 градусов, и Закарпатье – -10...-12 градусов. Высоких отметок термометры ночью будут достигать в Одесской области – -3...-5 градусов, а также Херсонщине и в Крыму – -4...-6 градусов.

Днем почти во всех областях будет плюсовая температура. В среднем воздух прогреется до +4 ... 7 градусов. Теплее всего будет во Львовской области – + 6...+ 8 градусов, холоднее всего в Харьковской и Сумской областях – -1...+ 1 градус.

Осадков синоптики не прогнозируют. Однако предупреждают о гололедице в западных, северных и восточных областях.

Кроме того, ночью и утром в южных и большинстве центральных областей будет туман. Видимость составит 200 – 500 метров.

В Киеве ожидают солнечный день, столбики термометров будут показывать + 2...+4 градуса.

Погода в городах Украины 13 февраля

Ужгород – +3...+5

Львов – + 6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – + 5...+7

Черновцы – + 4...+6

Хмельницкий – + 4...+6

Луцк – +5...+7

Ровно – + 5...+7

Житомир – + 4...+6

Винница – + 5...+7

Одесса – +3...+5

Николаев – + 4...+6

Херсон – + 4...+6

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – + 4...+6

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – +3...+5

Днепр – + 4...+6

Запорожье – + 5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – + 2...+4

Харьков – -1...+1

Киев – + 2...+4

Погода в Украине 13 февраля / данные Укргидрометцентра