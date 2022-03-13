Так, сегодня ночью, 13 марта, было уничтожено значительное количество техники и живая сила противника в Херсонской области. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

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Он также сообщил, какова ситуация в других горячих точках страны.

Держится Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Киевщина. На севере и в районе противник остановлен. И сейчас осуществляет перегруппировку и подтягивание сил,

– рассказал Арестович.

Утренний брифинг Алексея Арестовича: смотрите видео