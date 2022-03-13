Так сьогодні вночі, 13 березня, була знищена значна кількість техніки та жива сила противника у Херсонській області. Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал.

До теми Наші наносили удар по противнику, а той – удари у відповідь, зокрема на Львівщину, – Арестович

Він також повідомив, яка ситуація в інших гарячих точках країни.

Тримається Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Київщина. НА півночі та в районі противник зупинений. І зараз здійснює перегрупування та підтягування сил,

– розповів Арестович.

За його словами, українські військові завдали артилерійських та авіаційних ударів по позиціях противника. Після цього окупанти за допомогою стратегічних літаків випустили ракети у напрямку Львівщини.