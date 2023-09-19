Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 19 сентября враги нанесли удар по Кривому Рогу. Атаковали его баллистической ракетой "Искандер-М".

Читайте также Россияне запустили по Украине 30 "Шахедов": сколько из них удалось уничтожить

Били из оккупированного Крыма

Об этом рассказали в утренней сводке Воздушных сил. В роде войск отметили, что баллистическую ракету "Искандер-М" российские захватчики выпустили из временно оккупированного Крыма. Она летела в направлении Кривого Рога. Собственно там ночью раздался взрыв.

Обратим внимание, что в результате попадания в Кривом Роге занялось многоэтажное здание. По утрам пожар удалось ликвидировать. Также взрывной волной повредило фасады трех многоэтажек.

Как отмечают в Воздушных силах, в ночь на 19 сентября россияне атаковали Украину также "Шахедами". Зафиксировали пуски 30 дронов-камикадзе с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарска, расположенного в России.

В результате боевой работы 27 "Шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях. Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня,

– говорят в Воздушных силах.