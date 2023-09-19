Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч проти 19 вересня вороги завдали удару по Кривому Рогу. Атакували його балістичною ракетою "Іскандер-М".
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Били з окупованого Криму
Про це розповіли у ранковому зведенні Повітряних сил. У роді військ зазначили, що балістичну ракету "Іскандер-М" російські загарбники випустили з тимчасово окупованого Криму. Вона летіла у напрямку Кривого Рогу. Власне, там уночі пролунав вибух.
Звернімо увагу, що внаслідок влучання у Кривому Розі зайнялася багатоповерхова будівля. Станом на ранок, пожежу вдалося ліквідувати. Також вибуховою хвилею пошкодило фасади трьох багатоповерхівок.
Як зазначають у Повітряних силах, у ніч проти 19 вересня росіяни атакували Україну також "Шахедами". Зафіксували пуски 30 дронів-камікадзе з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська, що у Росії.
У результаті бойової роботи 27 "Шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня,
– кажуть у Повітряних силах.
У Львові – три влучання
- Під час нічної атаки на Львівщину летіло відразу 18 "Шахедів", розповів глава ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що 15 з них вдалося збити.
- За словами глави ОВА, зафіксували три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, минулося без жертв. Відомо, що постраждав 26-річний хлопець, котрий на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували, він у стані середньої складності. Також на складі перебувала жінка, але їй не знадобилася госпіталізація.
- Максим Козицький зазначив, що на складах є загоряння на чотирьох локація. За його словами, пожежу продовжують ліквідовувати. Він наголосив, що "це звичайні промислові склади". І що на них не зберігали нічого військового.