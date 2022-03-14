Он отметил, что, к счастью, потерь среди гражданского населения нет. Впрочем, информация ещё уточняется.

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Также ночью враг уничтожил Черниговскую политехнику – еще один "военный" объект. Под утро по городу были нанесены авиаудары.

Напомним, вчера ВСУ сбили самолет над Черниговом типа Су. Вражеский бомбардировщик упал в лесополосе. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Север". Там отметили, что самолет сбили при налете на Чернигов.

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