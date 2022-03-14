Він зазначив, що, на щастя, втрат серед цивільного населення немає. Проте інформація ще уточнюється.
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Також вночі ворог знищив Чернігівську політехніку – ще один "військовий" об’єкт. Під ранок по місту були нанесені авіаудари.
Нагадаємо, вчора ЗСУ збили літак над Черніговом типу Су. Ворожий бомбардувальник впав у лісосмузі. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Північ". Там наголосили, що літак збили при нальоті на Чернігів.
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