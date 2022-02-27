Мэр убеждает, что сейчас ситуация в Николаеве – контролируемая. Находящаяся на территории населенного пункта техника принадлежит ВСУ.

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Местные жители рассказали, что был мощный обстрел возле николаевского зоопарка.

Стоит разбитая техника, дома и офисы, магазины без стекла, 500 метров от зоопарка. Коллектив зоопарка вышел, мы убираем, кормим. Мы разобьем их собачьи головы,

– говорит директор зоопарка.

Смотрите фото последствий обстрела Николаева:

К слову, российские оккупанты также ударили по Киеву этой ночью. Очевидцы говорят, что горят дома на Троещине. Фото и видео последствий – смотрите в статье.

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