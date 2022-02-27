Утром 27 февраля на Троещине прогремели взрывы, после этого в соцсети начали публиковать фото и видео пожара с разных ракурсов.

К теме В результате массового обстрела Киева снаряд россиян попал в захоронение радиоактивных веществ

Пока нет официальной информации, что именно горит. Но, судя по фото и видео – пожар в конце Троещины. Из одного дома заметно черный дым, возможно, в него попала ракета.

Также отметим, что взрыв произошел и на парковке – несколько автомобилей полностью охвачены огнем.

Горят машины на Троещине / Фото PavlovskyNews

Россия бомбит Киев всеми доступными зенитными и ракетными вооружениями. Оккупанты попадают снарядами в дома, на авто, дороги и улицы. Сейчас невозможно оценить масштаб разрушений. Но главное, что столицу полностью контролируют украинская армия и тероборона.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.