Вранці 27 лютого на Троєщині пролунали вибухи, після цього у соцмережі почали публікувати фото і відео пожежі з різних ракурсів.

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Наразі немає офіційної інформації, що саме горить. Але, судячи з фото і відео, – пожежа в кінці Троєщини. З одного будинку помітно чорний дим, можливо, в нього потрапила ракета.

Також потімно, що вибух стався і на парковці – кілька автомобілів повністю охоплені вогнем.



Горять машини на Троєщині / Фото PavlovskyNews



Росія бомбардує Київ усіма доступними зенітного та ракетного озброєння. Окупанти потрапляють снарядами у будинки, на авто, дороги та вулиці. Наразі неможливо оцінити масштаб руйнувань. Але головне, що столицю повністю повністю контролюють українська армія та тероборона.

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