Міський голова переконує, що наразі ситуація в Миколаєві – контрольована. Техніка, яка перебуває на території населеного пункту, належить ЗСУ.

До теми Працювали ворожі ДРГ, але ЗСУ нас бережуть, – мер Миколаєва про ситуацію в місті

Місцеві мешканці розповіли. що був потужний обстріл біля миколаївського зоопарку.

Стоїть розбита техніка, Будинки та офіси, магазини без скла, 500 метрів від зоопарку. Колектив зоопарку вийшов, ми прибираємо, годуємо. Ми розіб'ємо їх собачі голови,

– каже директор зоопарку.

Дивіться фото наслідків острілу Миколаєва:



До слова, російські окупати також вдарили по Києву цієї ночі. Оочевидці кажуть, що горять будинки на Троєщині. Фото та відео наслідків – дивіться у статті.

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