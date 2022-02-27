Танки та бронетехніка, яка наразі перебуває на території населеного пункту, належить Збройним силам України. Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, інформує 24 канал.

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Дорогі миколаївці, я перебуваю зараз на Соборній Площі, позаду мене міськрада. Майоріє наш український прапор. У місті є декілька ДРГ, але ситуація під контролем,

– сказав мер Миколаєва.

"Будьте уважні, бережіть себе, що завгодно може трапитися. Тому прошу вас не заспокоюватися, а знати, що у місті ще досі небезпечно, але українська армія нас береже. Слава Україні!" – додав посадовець.

Мер Миколаєва розповів про ситуацію у місті: дивіться відео