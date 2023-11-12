Враги атаковали управляемыми ракетами по сложному маршруту. Силы обороны Юга объяснили, что есть попадание.
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Сколько ракет сбили наши военные на Юге
Силы обороны Юга рассказали, что враг запустил по региону:
- баллистическую ракету, вероятно, "Искандер-М";
- управляемую авиационную ракету типа Х-59.
Пытаясь обойти систему противовоздушной обороны, управляемые ракеты направлялись по сложному маршруту. Однако силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет в Николаевской области.
– заявили военные.
Они объяснили, что вторая и баллистическая ракета попали по открытой территории области. К счастью, критических разрушений нет, люди не ранены.
Правда, обломки сбитой управляемой ракеты повредили несколько жилых домов.
Воздушные силы ВСУ прокомментировали атаку врага
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что управляемые авиабомбы, которыми атакуют россияне, являются большой проблемой, ведь от них страдают все прифронтовые регионы.
Юрий Игнат уточнил, что враг выпустил по Украине две ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер". Силы обороны Украины сбили одну ракету Х-59.
Куда летели, куда попали – не будем информировать врага о том, каких результатов он достиг. Но будьте уверены, там в их отчетах минобороны будут уничтожены 5 складов, 8 самолетов и так далее, так далее,
– объяснил спикер.
Он добавил, что враг будет корректировать свои атаки, свои нападения на Украине, соответственно и тактических и стратегических замыслов.
Что известно о ночной атаке врага
- Воздушные силы ВСУ в полночь 12 ноября сообщили о ракетной опасности, связанной с активностью вражеской тактической авиации. Людей предупредили, что есть угроза применения авиационного вооружения.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что оккупанты нанесли по Югу Украины ночью смешанный ракетный удар. Ведь враги одновременно использовали и баллистику и управляемые ракеты типа Х-59.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что баллистическая ракета, вероятно, "Искандер-М" попала по открытой территории области. В результате падения обломков уничтоженной управляемой авиационной ракеты Х-59 повреждены несколько жилых домов. По предварительным данным, люди не пострадали.