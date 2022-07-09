Ночью "Приват24" временно не будет работать из-за регламентных работ

Ночью 10 июля временно не будет работать мобильное приложение "ПриватБанка". Там будут проводить регламентные работы.

Регламентные работы будут продолжаться в течение ночи – с 0:00 до 5:00. Именно в течение этого времени будут проблемы в использовании приложения.

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Не будет работать большинство сервисов

В "ПриватБанке" сообщают, что из-за проведения регламентных работ ночью в течение 5 часов будут недоступны большинство сервисов приложения "Приват24".

10 июля с 0:00 до 5:00 мы будем проводить регламентные работы в "Приват24". Большинство сервисов будут временно недоступны. Извиняемся за неудобства,

– сообщили в "ПриватБанке".

Регламентные работы проводят периодически

Перед полномасштабным российским вторжением сайты государственных учреждений, банков, силовых структур и даже СМИ периодически становились жертвами атак хакеров. Первой самой большой атакой на сервисы "ПриватБанка" была Ddos-атака 15 февраля – за 9 дней до полномасштабного вторжения.

В течение войны клиенты банка неоднократно сообщали об определенных трудностях в использовании приложения. Одной из таких причин стали хакерские атаки. Поэтому банк с марта периодически осуществляет регламентные работы, которые позволяют улучшить работу сервисов и стабилизировать ее. Такие работы обычно проводят ночью, когда приложением пользуется меньше всего людей.

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