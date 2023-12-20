Оккупанты запустили 19 дронов-камикадзе. Защитники неба сбили почти все.

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Сколько дронов сбила ПВО

Этой ночью российские захватчики снова атаковали Украину "Шахедами" из временно оккупированного Крыма. В частности, мыса Чауда и Балаклавы.

Всего зафиксированы пуски 19 дронов, 18 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных сил и сил обороны в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей,

– сообщили в Воздушных силах.

Глава Днепропетровской ОВА отметил, что около полуночи в Криворожском районе уничтожили "Шахед". Две дроны сбили на Западном направлении, в частности, в Хмельницкой области.

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