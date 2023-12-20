Оккупанты запустили 19 дронов-камикадзе. Защитники неба сбили почти все.
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Сколько дронов сбила ПВО
Этой ночью российские захватчики снова атаковали Украину "Шахедами" из временно оккупированного Крыма. В частности, мыса Чауда и Балаклавы.
Всего зафиксированы пуски 19 дронов, 18 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных сил и сил обороны в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей,
– сообщили в Воздушных силах.
Глава Днепропетровской ОВА отметил, что около полуночи в Криворожском районе уничтожили "Шахед". Две дроны сбили на Западном направлении, в частности, в Хмельницкой области.
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Россия нанесла ракетный удар по Харькову
- Также в Воздушных силах отметили, что агрессор нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300 по Харьковщине. Россияне атаковали из Белгородской области.
- Городской голова писал, что, по предварительным данным, было по меньшей мере два прилета по одному из самых пострадавших районов Харькова, возле жилых домов, гражданских объектов.
- На месте обстрела работают спасатели. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
- Позже Игорь Терехов уточнил, что прилетело по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов нет. Это чисто гражданский объект, подчеркнул мэр.