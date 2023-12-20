Окупанти запустили 19 дронів-камікадзе. Захисники неба збили майже всі.
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Скільки дронів збила ППО
Цієї ночі російські загарбники знову атакували Україну "Шахедами" з тимчасово окупованого Криму. Зокрема, мису Чауда та Балаклави.
Усього зафіксовано пуски 19 дронів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей,
– повідомили в Повітряних силах.
Очільник Дніпропетровської ОВА зазначив, що близько опівночі в Криворізькому районі знищили "Шахед". Два дрони збили на Західному напрямку, зокрема, в Хмельницькій області.
Важливо Тут уже живого місця немає: у міськраді Харкова сказали, куди був приліт під час нічного удару
Росія завдала ракетного удару по Харкову
- Також у Повітряних силах зазначили, що агресор завдав удару двома зенітними керованими ракетами з ЗРК С-300 по Харківщині. Росіяни атакували з Бєлгородської області.
- Міський голова писав, що, за попередніми даними, було щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних об'єктів.
- На місці обстрілу працюють рятувальники. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
- Згодом Ігор Терехов уточнив, що прилетіло по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний об'єкт, підкреслив міський голова.