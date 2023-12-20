Ворог вночі знову атакував Харків. Росіяни вдарили по суто цивільному об'єкту.
Дивіться також Вибухи в Кропивницькому та робота ППО в Києві: хронологія 665 дня війни
Немає живого місця
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що нічні ракетні удари прийшлися по території трамвайного депо, яке є частиною цивільної інфраструктури та постійно страждає від ворожих обстрілів.
Там і так живого місця немає,
– поділився Терехов.
За інформацією Повітряних сил Росія завдала по Харкову двома керованими ракетами із ЗРК С-300.
Харків постійно перебуває під прицілом росіян. Вони завдають оп місту руйнівних ударів ракетами.
Ворог криє Харківщину вогнем
- Росіяни завдали ракетного удару по Харківській області 16 грудня 2023 року. Поліція області розповіла про наслідки удару "Шахедами" по цивільних об'єктах. У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок ворожого удару сталося загоряння приватного будинку, але минулося без жертв.
- Росія вкотре завдала удару по Харківщині у ніч проти 13 грудня. Щоправда, гучно й було у сусідній Бєлгородській області Росії. Цілком імовірно, що Росія знову обстріляла Харківщину з Бєлгородської області. Раніше найчастіше для ударів окупанти використовували С-300. Хоча бувало, що били "Іскандерами".
- Місто також атакували вночі проти 8 грудня. Окупанти близько 4 ранку завдали 6 ударів по Харкову. Влучання зафіксували в Холодногірському та Шевченківському районах. Кілька людей постраждали внаслідок ворожого удару.