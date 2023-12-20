Ворог вночі знову атакував Харків. Росіяни вдарили по суто цивільному об'єкту.

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Немає живого місця

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що нічні ракетні удари прийшлися по території трамвайного депо, яке є частиною цивільної інфраструктури та постійно страждає від ворожих обстрілів.

Там і так живого місця немає,

– поділився Терехов.

За інформацією Повітряних сил Росія завдала по Харкову двома керованими ракетами із ЗРК С-300.

Харків постійно перебуває під прицілом росіян. Вони завдають оп місту руйнівних ударів ракетами.

Ворог криє Харківщину вогнем