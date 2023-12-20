Враг ночью снова атаковал Харьков. Россияне ударили по чисто гражданскому объекту.

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Нет живого места

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что ночные ракетные удары пришлись по территории трамвайного депо, которое является частью гражданской инфраструктуры и постоянно страдает от вражеских обстрелов.

Там и так живого места нет,

– поделился Терехов.

Харьков постоянно находится под прицелом россиян. Они наносят оп городу разрушительные удары ракетами.

Враг кроет Харьковщину огнем