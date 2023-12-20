Враг ночью снова атаковал Харьков. Россияне ударили по чисто гражданскому объекту.
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Нет живого места
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что ночные ракетные удары пришлись по территории трамвайного депо, которое является частью гражданской инфраструктуры и постоянно страдает от вражеских обстрелов.
Там и так живого места нет,
– поделился Терехов.
Харьков постоянно находится под прицелом россиян. Они наносят оп городу разрушительные удары ракетами.
Враг кроет Харьковщину огнем
- Россияне нанесли ракетный удар по Харьковской области 16 декабря 2023 года. Полиция области рассказала о последствиях удара "Шахедами" по гражданским объектам. В селе Богуславка Изюмского района в результате вражеского удара произошло возгорание частного дома, но обошлось без жертв.
- Россия в очередной раз нанесла удар по Харьковщине в ночь на 13 декабря. Правда, громко и было в соседней Белгородской области России. По всей вероятности, Россия вновь обстреляла Харьковщину из Белгородской области. Раньше чаще всего для ударов оккупанты использовали С-300. Хотя бывало, что избивали "Искандерами".
- Город также атаковали ночью на 8 декабря. Оккупанты около 4 утра нанесли 6 ударов по Харькову. Попадание зафиксировали в Холодногорском и Шевченковском районах. Несколько человек пострадали в результате вражеского удара.