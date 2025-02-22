Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Атака "Шахедами" 22 февраля 2025 года

С 19:00 21 февраля враг атаковал 162 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты запускали дроны с 5 направлений – Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины отражали воздушное нападение агрессора.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 82 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. 75 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий),

– отметили Воздушные силы.

Вследствие российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

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