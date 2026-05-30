Ночью Россия запускала по Украине ракеты Х-101 и почти 300 БпЛА: как отработала ПВО

Россия ночью 30 мая комбинированно атаковала Украину с помощью ударных беспилотников и ракетного вооружения. Большинство воздушных целей удалось сбить, однако, к сожалению, попадания избежать не удалось.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как ПВО отбила ночную атаку?

По данным военных, российские военные ночью нанесли комбинированный удар, применив для этого баллистическую ракету "Искандер-М", 6 крылатых ракет Х-101, а также не менее 290 ударных и имитационных беспилотников.

Среди них, в частности, были дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Цели запускали с территории Брянска, Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма.

Согласно обнародованной информации, воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 284 цели – 5 ракет Х-101 и 279 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны,

– говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщают о попадании по меньшей мере 9 ударных беспилотников на 7 локациях, а также о падении обломков на еще 10 местах. В то же время две вражеские ракеты, крылатая и баллистическая, не достигли своих целей.



Результаты работы украинской ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Какие области оказались под ударом?

Россияне, применяя ракеты, атаковали Запорожскую область, в областном центре слышали взрывы. По данным областной военной администрации, под ударом оказалась промышленная зона города. К сожалению, известно об одном погибшем.

Позже угроза российского обстрела добралась до западных областей. Сначала объявили воздушную тревогу в Ровенской области, впоследствии сообщили о взрывах, которые слышали в городе. Информации о потенциальных последствиях пока нет.