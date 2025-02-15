Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

К теме Россия снова атаковала Украину "Шахедами": для каких областей была угроза удара

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Сколько "Шахедов" сбили сегодня

С 20:30 14 февраля оккупанты атаковали Украину 70 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Запускали с таких направлений:

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

мыс Чауда (Крым).

Очередное воздушное нападение агрессора отражали подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 33 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях,

– отметили Воздушные силы.

Добавили, еще 37 российских беспилотников-имитаторов локально потеряны без негативных последствий.