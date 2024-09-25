В области работали силы противовоздушной обороны. Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко рассказал о последствиях атаки врага.

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Атака ударных дронов на Киевщину

Ночью 25 сентября в Киевской области работали силы ПВО. Глава местной ОВА отметил, что вражеские цели уничтожены.

Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в пределах одного из населенных пунктов области,

– сообщил он.

По данным Кравченко, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

К счастью, пострадавших нет. Председатель Киевской ОГА добавил, что оперативные группы продолжают свою работу.