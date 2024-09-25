В області працювали сили протиповітряної оборони. Голова Київської ОДА Руслан Кравченко розповів про наслідки атаки ворога.

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Атака ударних дронів на Київщину

Вночі 25 вересня в Київській області працювали сили ППО. Очільник місцевої ОВА зазначив, що ворожі цілі знищено.

Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в межах одного із населених пунктів області,

– повідомив він.

За даними Кравченка, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

На щастя, постраждалих немає. Голова Київської ОВА додав, що оперативні групи продовжують свою роботу.