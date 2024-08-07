В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько российских вражеских целей уничтожено.

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Сколько вражеских целей приземлили защитники

В ночь на 7 августа захватчики российской армии атаковали ударными БпЛА типа Shahed. Командующий Воздушных сил Николай Олещук рассказал, что оккупанты атаковали из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, что в России.

По его словам, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 30 ударных беспилотников.

Так, в результате противовоздушного боя все вражеские БпЛА сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях,

– говорится в сообщении.

Так, сбиты все 30 вражеских "Шахедов".

Олещук добавил, что были применены силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных подразделений и РЭБ Воздушных Сил.

30 "Шахедов" сбила украинская ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ