В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько российских вражеских целей уничтожено.
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Сколько вражеских целей приземлили защитники
В ночь на 7 августа захватчики российской армии атаковали ударными БпЛА типа Shahed. Командующий Воздушных сил Николай Олещук рассказал, что оккупанты атаковали из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, что в России.
По его словам, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 30 ударных беспилотников.
Так, в результате противовоздушного боя все вражеские БпЛА сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях,
– говорится в сообщении.
Так, сбиты все 30 вражеских "Шахедов".
Олещук добавил, что были применены силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных подразделений и РЭБ Воздушных Сил.
30 "Шахедов" сбила украинская ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ