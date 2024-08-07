У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли, скільки російських ворожих цілей знищено.

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Скільки ворожих цілей приземлили захисники

У ніч на 7 серпня загарбники російської армії атакували ударними БпЛА типу Shahed. Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що окупанти атакували із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, що в Росії.

За його словами, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників.

Так, в результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях,

– ідеться в повідомленні.

Так, збито усі 30 ворожих "Шахедів".

Олещук додав, що було застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил.



30 "Шахедів" збила українська ППО / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ