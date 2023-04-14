Ночью россияне попали по территории критической инфраструктуры под Запорожьем

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. В ночь на 14 апреля захватчики атаковали Запорожье. Зафиксировано попадание.

Воздушная тревога на территории области началась в 1:19. Она продолжалась до 01:49.

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В Запорожской ОВА рассказали детали. К счастью, погибших или пострадавших в результате обстрела нет.

В результате ночного обстрела армией России пригорода Запорожья погибших и раненых нет. Зафиксировано попадание на территорию критической инфраструктуры. Информация о разрушениях уточняется,

– говорится в сообщении.

Людей призывают оперативно реагировать на уведомление о тревоге. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно откладывать все дела и идти в укрытие гражданской защиты. Этим правилом нельзя пренебрегать, ведь оно спасает жизнь.

В ВСУ подчеркнули: Россия может нанести ракетный удар в любой день. Нужно осознавать это и готовиться к этому. Сейчас защитники украинского неба готовятся к Пасхе. Они сделают все, чтобы российские оккупанты не помешали украинцам спокойно отпраздновать.

Кроме того, украинцам напоминают, что доверять нужно только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну.