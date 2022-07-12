Об этом рассказал городской глава Славянска Вадим Лях. Он отметил, что ночь была неспокойной, ведь оккупанты продолжили обстреливать город.

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Дома превратили в руины

На фото, которые опубликовал Вадим Лях в сети, можно увидеть последствия ударов по частному сектору Славянска. Жилые дома остались без крыш. Один из них вообще превратился в руины. Также известно об одной потерпевшей в результате атаки врага.

Жилые дома в Славянске превратились в руины / фейсбук Вадима Ляха

Жилые дома в Славянске превратились в руины / фейсбук Вадима Ляха

Поэтому если у вас есть возможность эвакуироваться из опасных районов, где ведутся активные боевые действия, сделайте это немедленно. Не медлите, чтобы спасти жизнь себе и своим близким.

Также следует не забывать об угрозах ракетных ударов. Это значит, что ни в коем случае не следует игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Как только прозвучит сирена – отправляйтесь немедленно в укрытие. Находиться там следует, пока не будет отбоя. Этот простой алгоритм может спасти вам жизнь.

Вражеский огонь по Славянску не прекращается

Заметим, что в Славянске на протяжении последних дней очень неспокойно. Мало того, что оккупанты не оставляют попыток штурмовать одноименное направление, они еще и бьют по городу. Так, в ночь на 8 июля враг попал в жилой дом. В результате погибла женщина.

К сожалению, то же было и 7 июля. Тогда в результате обстрелов Славянска из РСЗО пострадали мирные жители. Враг атаковал микрорайоны Лесной и Словкурорт. Сам же мэр города попросил жителей без необходимости не покидать дома и быть крайне осторожными.

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