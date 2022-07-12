Про це розповів міський голова Слов'янська Вадим Лях. Він зауважив, що ніч була неспокійною, адже окупанти продовжили обстрілювати місто.

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Будинки перетворили на руїни

На фото, які виклав Вадим Лях в мережі, можна побачити наслідки ударів по приватному сектору Слов'янська. Житлові будинки залишились без покрівель. Один із них узагалі перетворився на руїну. Також відомо про одну потерпілу внаслідок атаки ворога.



Житлові будинки у Слов'янську перетворились на руїни / фейсбук Вадима Ляха



Житлові будинки у Слов'янську перетворились на руїни / фейсбук Вадима Ляха

Тож якщо у вас є можливість евакуюватись з небезпечних районів, де ведуться активні бойові дії, – зробіть це негайно. Не зволікайте, щоб врятувати життя собі та своїм близьким.

Також слід не забувати про загрози ракетних ударів. Це означає, що ні в якому разі не варто ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Перебувати там слід доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм може врятувати вам життя.

Ворожий вогонь по Слов'янську не припиняється

Зауважимо, що у Слов'янську впродовж останніх днів дуже неспокійно. Мало того, що окупанти не полишають спроб штурмувати однойменний напрямок, вони ще й б'ють по місту. Так, у ніч проти 8 липня ворог влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинула жінка.

На жаль, те ж саме було й 7 липня. Тоді внаслідок обстрілів Слов'янська з РСЗВ постраждали мирні мешканці. Ворог атакував мікрорайони Лісний і Словкурорт. Сам же мер міста попрохав мешканців без нагальної потреби не покидати оселі та бути вкрай обережними.

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