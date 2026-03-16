Ночью российские войска атаковали Николаев: под ударом оказалось учебное заведение
- В результате ночной атаки дронами в Николаеве было повреждено учебное заведение и многоквартирные дома рядом.
- К счастью, жертв и пострадавших нет, администрация района фиксирует повреждения и начинает ликвидацию последствий.
В ночь на понедельник, 16 марта, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Под вражеским ударом оказался в частности Николаев.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Какие последствия удара по Николаеву?
В результате ночной атаки БпЛА в Николаеве было повреждено учебное заведение, а также многоквартирные дома рядом.
По словам Александра Сенкевича, сейчас администрация района уже находится на месте удара и фиксирует повреждения. Впоследствии также начнется ликвидация последствий атаки.
Самое главное для нас то, что нет жертв и пострадавших,
– добавил мэр города.
В своей заметке Сенкевич также напомнил, что комиссионное обследование объектов, поврежденных после 23 февраля 2023 года, проводит управление государственного архитектурно-строительного контроля городского совета.
Какие еще регионы были под атакой?
В ночь на 16 марта под вражеским ударом также оказалось Запорожье. В частном секторе города, в частности, есть разрушенные и поврежденные дома, произошел пожар. Пострадали две женщины 48 и 81 лет и 18-летний мужчина.
Кроме того, в результате удара обесточены более 7500 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.
Уже утром российские дроны также атаковали столицу: в Киеве прогремели взрывы. По данным мониторинговых каналов, под угрозой были ТЭЦ и ГЭС.