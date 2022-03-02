Ночью состоялась бомбардировка самолетами СУ-25 позиций Чугуева и Харькова, – Синегубов

Харьковская область постоянно подвергается обстрелам и ракетным ударам. И, ночью 2 марта оккупанты бомбили самолетами СУ-25 позиции Чугуева и Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, враг бомбардировал такие территории:

в Чугуеве – Башкировка и аэродром,

в Харькове – ТЭЦ 5, танковое училище на Полтавском шляхе и общежитие на Клочковской.

Пожары в результате авианалета еще ликвидируются, сейчас идет детонация снарядов.

Продолжаю привлекать гражданскую и военную технику для сил ВСУ на личных контактах с предприятий других областей,

– добавил Синєгубов.

Он добавил, что за сутки пострадали 112 человек, погибли – 21. "Мы держим город, держим область", – добавил он.

Добавим, что враг нанес авиаудар по Харьковскому национальному университету воздушных сил. Разрушениям подверглось и общежитие, расположенное неподалеку. Сейчас из-под завалов достают людей.

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