По имеющейся информации, сначала около 1 часа прозвучала воздушная тревога в Николаевской области. Вскоре стало известно о взрыве. Тогда же местные власти высказали предположение, что враг выпустил С-300.

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Ночная атака Николаева: что известно

01:01 В Николаевской области раздалась воздушная тревога. Жителей предупредили о возможной угрозе с неба.

01:03 В Воздушных силах ВСУ предупредили, что жителям Николаевской области грозит удар баллистикой.

01:06 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что предполагается запуск С-300. Тогда была вероятность, что враг совершил еще один пуск.

01:11 Виталий Ким уточнил, что зафиксировали таки один пуск, "который прилетел".

01:38 Жителям объявили отбой воздушной тревоги.

06:20 В утренней сводке Генштаба также отметили, что Россия ночью нанесла очередной удар по Николаеву. Что касается последствий террористической атаки, то они все еще уточняются.

Предыдущая ночь была тихой

И это подтвердил в эфире телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, их телеграм-канал в ночь на 9 июля был пуст.

Это, пожалуй, одна из редких ночей, когда было довольно тихо, без объявления воздушных тревог и атак именно авиацией или "Шахедами",

– добавил Игнат.

Причем спокойно в небе было и перед ночью. Спикер Воздушных сил добавил, что стремился бы, чтобы так было и дальше. И чтобы над Украиной летали только гражданские борта, как это происходит за пределами нашего государства.

В то же время, он призвал людей не расслабляться. Он подчеркнул, что оккупанты могут в любой момент активизироваться.

Тишина тишиной, но никаких послаблений или расслаблений не должно быть. Враг может в любой момент проводить активные действия,

– подчеркнул Игнат.

Что касается тихой ночи против 9 июля, то Юрий Игнат затруднился объяснить, с чем она связана. Он лишь констатировал, что российские военные "не проявляли активных действий".