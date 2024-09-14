Владимир Зеленский рассказал подробнее о ночной атаке врага. По его словам, большинство вражеских беспилотников удалось приземлить нашим защитникам.

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Вражеская атака "Шахедами"

Президент сообщил, что этой ночью враг запустил более 70 ударных БПЛА по всей Украине.

Благодаря силам наших защитников большинство сбито,

– сообщил президент.

Воины армейской авиации, мобильных огневых групп и противовоздушной обороны всю эту ночь защищали украинцев в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях. Так, лидер страны выразил благодарность им за защиту неба.

"Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и в дальнейшем защищать жизни и наших людей. Работаем над этим со всеми партнерами Украины", – резюмировал гарант.