Володимир Зеленський розповів детальніше про нічну атаку ворога. За його словами, більшість ворожих безпілотників вдалося приземлити нашим захисникам.

Дивіться також Росіяни запускали "Шахеди", в усіх областях оголосили відбій

Ворожа атака "Шахедами"

Президент повідомив, що цієї ночі ворог запустив понад 70 ударних БпЛА по всій Україні.

Завдяки силам наших оборонців більшість збито,

– повідомив президент.

Воїни армійської авіації, мобільних вогневих груп та протиповітряної оборони усю цю ніч захищали українців в Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях. Так, лідер країни висловив вдячність їм за захист неба.

"Нам потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя та наших людей. Працюємо над цим з усіма партнерами України", – резюмував гарант.

Також відомо, що сьогодні вночі на Одещині під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 9 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Скільки ударних БпЛА знищили цієї ночі

Згодом в Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли про точну кількість ворожих цілей, яку знищили наші захисники цієї ночі.

Так, там зазначили, що у ніч на 14 вересня усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76 "Шахедів" із напрямків Курськ, Єйськ, що в Росії, Чауда – Крим.

Там наголосили, що відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей,

– ідеться в повідомленні.

Крім того, 2 безпілотники ворога локаційно втрачені на території України. Ще два дрони, як зазначили в ПС, повернулися в Росію.