Есть попадания вражеских средств по 8 локациям в Украине, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько целей удалось сбить ПВО 28 мая

В ночь на 28 мая Россия атаковала Украину 5-ю баллистическими ракетами Искандер-М и управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской, Воронежской областей России и с временно оккупированного Крыма.

Также враг использовал 88 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Миллерово, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск, что в России.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежен 71 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 34 – сбито огневыми средствами поражения, 37 – локально потеряны/подавлены РЭБ,

– отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

К сожалению, есть попадания вражеских средств по 8 локациям в Украине.