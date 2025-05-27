Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального марафона.

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Что сейчас у Украины с ракетами к ПВО

Юрий Игнат заявил, что, безусловно, в Украине советское вооружение и истощается, и ломается, кое-что может и уничтожается.

Понятно, что запас советских ракет был бесконечный, и даже те, что мы получили от наших партнеров, которые имели на вооружении советские системы, они тоже имеют свойства заканчиваться с введением таких боевых действий, как мы ведем с Россией,

– подчеркнул полковник.

Он отметил, что поэтому сейчас Украина полагается на западные системы ПВО. Но, безусловно, когда противник наращивает средства, то эти ракеты тоже тратят наши военные для сбивания целей.

"Именно поэтому нам нужно их постоянно пополнять", – подчеркнул Игнат.

В то же время представитель Воздушных сил ВСУ сказал, что очень хорошо, что европейская пресса, в частности и британские выданные, и французские СМИ, начали подчеркивать дефицит ракет для западных систем ПВО и больше направлять свои материалы на информационное поле именно своих стран.

Но там то оно как-то прошло более или менее тихо, но в Украине оно почему-то поднялось очень серьезно. На самом деле потому, что именно наша страна обстреливается, и именно нам нужны ракеты и т.д,

– рассказал полковник.

В конце концов Юрий Игнат заметил, что не будет говорить, что в Украине есть, а чего нет, потому что этого не нужно говорить в целом. Однако заметил, что ракет действительно всегда было в Украине в дефиците, хотя союзники и предоставляют соответствующие типы вооружения по потребностям.