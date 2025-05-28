Є влучання ворожих засобів по 8 локаціях в Україні.Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки цілей вдалося збити ППО 28 травня

У ніч на 28 травня Росія атакувала Україні 5-ма балістичними ракетами Іскандер-М та керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської, Воронезької областей Росії та з тимчасово окупованого Криму.

Також ворог застовував 88 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що у Росії.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 34 – збито вогневими засобами ураження, 37 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ,

– зазначили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, є влучання ворожих засобів по 8 локаціях в Україні.