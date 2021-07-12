Инцидент произошел ориентировочно перед 3-4 часом ночи. Именно тогда женщина с детьми ожидала другой поезд на станции "Запорожье 1". О тех событиях она рассказала сама, сняв видео.
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На станции в Запорожье женщину с детьми выгоняли из зала
На вокзале в Запорожье женщина с 2 детьми ждала следующий поезд в платном зале повышенного комфорта. Это случилось посреди ночи.
Женщина объяснила, что она с 2 детьми ехала транзитом через Запорожье. Поезд должен был отправиться в 3:55. Перед этим женщина с детьми решила отдохнуть в платном зале повышенного комфорта. Конечно же, дети быстро уснули.
Но администратор комнаты подошла с громким требованием – "буди детей!". Якобы в комнате отдыха запрещено спать,
– говорится в сообщении.
Когда мать детей попросила администратора показать, где именно в правилах указано, что детям запрещено спать ночью в зале ожидания – ей дали папку с правилами. Однако объяснить, где такое написано, так и не смогли. В целом этого нет на видео, где видно, как работница дает женщине папку.
Во время разговора работники пытались объяснить матери детей, что якобы зал предназначен для отдыха, а не для сна.
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Дети пришли сидеть, а не спать...
– сказали женщине работники.
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