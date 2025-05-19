00:28, 19 мая

Украинский лидер назвал победу Дана на выборах президента Румынии "исторической". Президент выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и Румынией.

Для Украины – как соседа и друга – важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет,

– подчеркнул политик, комментируя победу Никушора Дана.