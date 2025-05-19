Какая ситуация на фронте, что известно о последствиях российских атак и главные события 19 мая – сообщает 24 Канал.
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Что произошло за сутки 19 мая
В Черкассах прогремели взрывы
Скорее всего это была работа сил противовоздушной обороны. Но официальных сообщений на этот счет на момент публикации не было.
Зеленский поздравил нового президента Румынии с "исторической" победой
Украинский лидер назвал победу Дана на выборах президента Румынии "исторической". Президент выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и Румынией.
Для Украины – как соседа и друга – важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет,
– подчеркнул политик, комментируя победу Никушора Дана.