Яка ситуація на фронті, що відомо про наслідки російських атак та головні події 19 травня – повідомляє 24 Канал.
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Що відбулося за добу 19 травня
У Черкасах пролунали вибухи
Радше за все це була робота сил протиповітряної оборони. Але офіційних повідомлень щодо цього на момент публікації не було.
Зеленський привітав нового президента Румунії з "історичною" перемогою
Український лідер назвав перемогу Дана на виборах президента Румунії "історичною". Президент висловив сподіванняна подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та Румунією.
Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде,
– наголосив політик, коментуючи перемогу Нікушора Дана.