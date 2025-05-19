00:28, 19 травня

Український лідер назвав перемогу Дана на виборах президента Румунії "історичною". Президент висловив сподіванняна подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та Румунією.

Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде,

– наголосив політик, коментуючи перемогу Нікушора Дана.