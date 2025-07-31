Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на КГГА и Патрульную полицию. В городе затруднен проезд как частным, так и общественным транспортом.
Читайте также Обычная 9-этажка в Святошинском районе, – Ткаченко показал разрушенный дом в Киеве
Где не проехать и как курсирует транспорт?
По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, сейчас перекрыто:
- улицу Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);
- переулок Юрия Матущака (от перекрестка с улицей Волновахской);
- улицу Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Василия Доманицкого до перекрестка с улицей Василия Кучера);
- улицу Пост-Волынскую (от проспекта Отрадного до перекрестка с улицей Новополевой);
- улицу Академика Шалимова (от перекрестка с улицей Залесной);
- улицу Волновахскую (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела).
Власти призывают учитывать эти ограничения при планировании маршрута.
Изменения в движении общественного транспорта:
- Автобус №69 курсирует в направлении ст. м. "Дворец спорта" через ул. Василия Кучера – ул. Владимира Покотило – просп. Леся Курбаса, далее – по привычному маршруту.
- Троллейбус №27 временно курсирует только до Индустриального путепровода.
- Автобусы №9 и №14-Т едут через ул. Академика Шалимова – просп. Любомира Гузара.
- Автобус №2 курсирует по проспекту Отрадному без заезда на ст. Киев-Волынский.
Городские власти просят водителей и пассажиров быть внимательными и следить за обновлениями.